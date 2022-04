Dominique SIMONIN

Mon activité a pour objectif de vous aider à titre personnel et d’aider vos équipes à évoluer vers plus de satisfaction et de résultats.

Pour cela, deux éléments sont fondamentaux et constituent les axes de travail de mes prestations :

• Travailler en utilisant et développant vos tendances naturelles, vos préférences, vos talents, occuper un poste en adéquation avec votre personnalité professionnelle

• Améliorer les relations avec votre manager, votre équipe, vos collègues, vos clients, sortir d’une situation de blocage en changeant de perspective et de comportement.

Je vous apporte une méthode et une approche pragmatique ; je m’appuie également sur ma connaissance des métiers et du fonctionnement de l’entreprise. Je serai heureuse d’échanger avec vous sur le sujet, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Management

Gestion des compétences

Analyse de la personnalité professionnelle

Gestion des relations