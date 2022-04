Frédérique VANNSON

Forte de 15 ans d’expériences professionnelles dans la vente de service aux entreprises, le recrutement et le développement des compétences, je rejoins aujourd'hui le secteur du portage salarial en intégrant Baya Consulting, solution de portage salarial sur mesure et de proximité.



Responsable des agences de Lyon et Saint-Etienne, mes principales missions sont les suivantes:

- communiquer sur le portage salarial auprès d'indépendants, chercheurs d'emploi, créateurs d'entreprise qui souhaitent créer leur propre activité en toute sécurité; et auprès d'entreprises désireuses d'externaliser des prestations intellectuelles.

- conseiller et accompagner les consultants portés pour leur permettre de développer leur activité en toute sérénité.

- trouver, en fonction de leur situation, les meilleures solutions de rémunération (ingénierie salariale).

- animer et fédérer le réseau de nos consultants.



Mes compétences :

Développement commercial

Recrutement

Formation

Management d'équipe

Gestion de projet

Relation clients

Internet