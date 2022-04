Dominique TALBOT

ANALYSTE CONCEPTEUR



SAVOIR-FAIRE

Responsable applicatif :

o En charge d'applications métier critiques

o Maintien de la disponibilité et de la qualité des données

o Suivi et résolution des incidents de niveau 2 et 3

o Mise en place de processus récurrents pour contrôler les données

o Reporting quotidiens



Analyse et développement :

o Conception de projets techniques à haut niveau d'expertise

o Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques

o Encadrement d'une équipe de développeurs (3 personnes)

o Réalisation des développements et des tests unitaires

o Rédaction des fiches de livraison

o Recette fonctionnelle avec la MOA

o Suivi de la mise en production



Maintenance :

o Gestion des demandes correctives et évolutives

o Fiabilisation des données

o Support utilisateurs



Assistance maitrise d'ouvrage :

o Formalisation des besoins utilisateurs

o Assistance sur la partie opérationnelle applicative

o Formation des utilisateurs

o Assistance au démarrage de nouvelles fonctionnalités



COMPETENCES TECHNIQUES

o OS Windows, OS/400, approche MVS

o SGBD DB2 400

o Langages SQL, RPG ILE, GAP, ADELIA 400, approche COBOL

o A.G.L ADELIA 400

o Divers Web service AS400, Triggers

o Progiciels POLYMAG (Gestion commerciale textile), ELOGE (Gestion commerciale agro-alimentaire)

o Outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint, Lotus

o Méthodologie Procédurale, Merise



DOMAINES D'EXPERTISE : Retraite / Grande distribution

Retraite :

o Gestion de la carrière des actifs

o Instruction des dossiers retraites

o Calcul des points retraites (Base droits, points cotisés, chômage, maladie)

o Gestion des employeurs



Grande distribution :

o Gestion commerciale textile et agro-alimentaire : Référencement, approvisionnement,

gestion de stock, suivi des ventes

o Système caisse



REFERENCES

IRCEM, Prénatal, Petit bateau, Agapes, Caves St Arnould, Deprez, Match, Petit Cuisinier



Mes compétences :

Programmation RPG, SQL

As400

Analyse

ADELIA 400

Microsoft Office

TMA

Grande distribution

Retraite