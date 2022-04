Dominique THIRIET

Directeur Financier. 20 ans d’expérience de la fonction Financière, du Contrôle de Gestion en environnement international Software, High Tech et Telecom. Pratique des IFRS & USGAAP dans un environnement de contrôle SOX plus spécialement sur les problématiques de reconnaissance de revenue Software, activités de M&A, Tax, gestion et structuration de contrats internationaux avec des filiales étrangères, Planning & Reporting sur une Business Unit, validation financière des réponses aux appels d'offre, partenariat avec le General Manager sur les prises de décisions business, mise en place d’indicateurs clés, gestion d’équipes de 2 à 10 personnes en multi-sites, credit management, gestion de projet de conduite du changement, migration système d'information, contrôle budgétaire.



Orienté résultat, adaptable, proactif et dynamique, responsable, esprit d’équipe et collaboratif, anglais courant



Informatique : Pack Office, Oracle, BO, SAP



Mes compétences :

Directeur Financier

Management

Oracle

SAP

SOX

Usgaap