Dominique VALERO

Depuis trois ans, je travaille comme Chargée de Location itinérante pour une agence immobilière sur le territoire de la Guadeloupe. Cet emploi m’a permis entre autres de connaître le conteste conjoncturel et social de la Guadeloupe, de m’imprégner du marché immobilier locatif et de me créer un réseau de propriétaires et de partenaires.



Je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste sédentaire, me permettant de mettre à profit non seulement mes compétentes commerciales, administratives et juridiques relatives au domaine immobilier mais aussi celles, acquises tout au long de mon parcours professionnel.



Je suis donc en mesure de gérer et développer un portefeuille de clients Ma persévérance et mes qualités relationnelles m’ont également permis d’intégrer différents domaines professionnels avec succès.





Mes compétences :

MANAGERIALES COMMERCIALES RESSOURCES HUMAINES