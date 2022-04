Dominique VERNISSE

Ma formation technique et les dix sept années passées dans le monde de industrie, m'ont permis de me constituer une expérience professionnelle riche, le sens de l'organisation, une grande capacité d'adaptation et d'initiative.



A ce jour, Responsable de production et de site dans un groupe industriel réalisant les activités de tôlerie, soudure, peinture, montage, câblage et contrôle d’armoire électrique, j’ai aussi occupé les fonctions de responsable de projets et de bureau d’étude.



Mes compétences techniques, ma motivation, mon autonomie et l’expérience acquise au cours de ces années, mon permis de gagner la confiance de ma hiérarchie et de gravir les différents échelons dans cette société.



Rigoureux, méthodique et passionné par le monde de la production, l'esprit d'équipe et le contact humain sont mes principaux atouts.





Mes compétences :

Production

Responsable de production

Responsable de projets