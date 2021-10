Thierry CARTE

Business Partner d’ETI et multinationales, doté d’un solide background financier, fiscalité (expert comptable) et stratégique (ESC, plus de 25 ans au top management), je pilote la stratégie de développement ou de retournement d’entreprises sur l’ensemble des fonctions support siège et filiales (finance, comptabilité, fiscalité, RH, asset management).



Depuis 2009, j'assure ces opérations comprenant les cessions - acquisitions, plan de réorganisation et direction administrative élargie en tant que DAF / DRH / Directeur stratégie & réorganisation. J’ai ainsi accompagné AVIAGEN / HUBBARD, SANOFI-PASTEUR, WIV France, METAIRIE, Groupe PEINTAMELEC, Groupe PISTON FRANÇAIS et Univers NOZ.



Auparavant, j’ai organisé et coordonné les services administratifs, financiers et RH d’entreprises dont le Groupe Automobiles LIGIER pendant 10 ans avec notamment la création et la direction des filiales européennes de distribution.



Qualités : dynamisme, pragmatisme, culture financière, culture du résultat, réactif, conceptuel, organisé, Initiateur, proactif.



Mes compétences :

Direction financière

Finance

Direction générale

Comptabilité

Management

Management de transition

Fiscalité

Gestion des ressources humaines