Dominique WOLFF

Une nouvelle orientation professionnelle avec la création début 2013 de ma nouvelle société DOWO Finance.

Titulaire d'une Licence CGP ( Conseiller en Gestion de Patrimoine), de la carte T de transaction Immobilière, de l'Orias COBSP (Courtier Opération de Banque et service de Paiement) et de l'Orias COA (Courtier Opération d' Assurance), et prochainement du statut Orias CIF ( Conseiller en Investissement financier)

Agréments et compétences globales pour un suivi 'long terme" de mes clients dans le domaine patrimonial.

Après la phase de création et de structuration de ma société, je passe maintenant progressivement à la phase de recrutement de MIOB.Vous avez ce profil et faites parti aujourd'hui d'un réseau qui ne répond pas à vos attentes ? Faites comme M Schreiber ( anciennement Immoprêt) et rejoignez nous.

Mes compétences :

Fiscalité

Finance

Assurance

Conseil

Management

Immobilier

Vente