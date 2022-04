Donatella GALLIEN

Traductrice-interprète à mon arrivée en France, à la fin de mes études en Italie, surtout dans la mode et la cosméthique.

Associée à une expérience de 3 ans dans le monde de l'enseignement(professeurs d'italien et de français pour des organismes de formation pour adultes) et 2 ans dans le monde de l'édition en tant que documentaliste.

Ensuite "virement de bord": après 6 mois de stage, le mnde de la communication globale.

Pendant 8 ans, incentive et promotion des ventes : un travail très intéressant, sous pression, dans lequel il n'est pas toujours facile de concilier vie privée et professionnelle.

3 enfants et des activités "bénévoles" de soutien scolaire, intervention en milieu scolaire, notamment pour parler d'histoire et d'art...)

Pour des raisons personnelles, retour "rapide" dans la vie professionnelle depuis 8 ans :

- traduction/interprétation

- enseignement (pendant 3 ans, professeur d'italien et de français dans un institut de formation, très ciblé "direction")

- rédactrice dans le trimestriel "Revue de la baie de Somme", qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui

-petite excursion dans le monde de l'édition, avec la traduction en français du très beau livres des éditions du Chêne "Visite privée : des maisons de famille en Italie".

Très intéressée par les questions de macroéconomie, finance, politique, mais aussi les questions sociales, j'ai commencé à travailler dans la mode, cosméthique, pour ensuite aborder

- des domaines plus techniques (bâtiment, matériel incendie, préleveur d'échantillon, machines-outils industrielles, avec quelques excursions rapides dans l'automobile)

- des questions sociales [projets Equal, notamment en Bretagne, le handicap et l'entreprise, réunions de syndicats européens, participation à des comités d'entreprise européens, vieillissement/travail (problématique du départ à la retraite, maladies professionnelles), la prise en charge des questions de santé (et notamment la conférence sur la maladie d'Alzheimer, clôturée par Nicolas Sarkozy, que j'ai traduit en direct), le blnchiment d'argent (avec une intervention très émouvante de Roberto Saviano), les addictions des jeunes en Europe (drogues, alcool)]

- le monde de la finance (conseil de surveillance, comité stratégique, réunion européenne/mondiale des cadres dirigeants dans le monde de la banque et de l'assurance)

- les études marketing (réunion consommateurs dans le food et l'électroménager et traduction études)

- le monde du droit et du droit commercial (avant-contrat, contrat cadre, communications AMF...)

- quelques voyages rapides dans le monde de l'agriculture biologique, de la culture, du monde des trasports



Mes compétences :

Cinéma

Communication

Droit

Édition

Finance

Interprète

Marketing

Musique

rédactrice

Santé

Traductrice