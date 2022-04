Donatien IWEINS

Diplômes:

2006 : DECF (Paris)

2004 : Diplôme de l’Institut Supérieur Européen de Gestion : Section expertise Comptable (Paris)

2001 : BTS Comptabilité et Gestion et 1999 : Baccalauréat STT Comptabilité Gestion (avec mention)



Comptétence

Comptabilité Assurance Vie , Comptabilité Mutuelle , Comptabilité des Etablissement de Santé

Mise en place d’interface, Note de cadrage, Expression de besoin, Pilotage de recette, Accompagnement suite au changement

Amélioration des Process



Experience

MGEN : Chef de projet MOA Comptable (en poste depuis 05/2012)

• Mise en place de l’automatisation des flux comptables et des flux financiers entre des applications de gestion et l’ERP Comptable Qualiac

• Mise en place de l’interface entre Qualiac et l’outil budgétaire d’Oracle Hyperion planning (Projet pluri-annuel)

• Refonte des axes analytiques sur l’ensemble du groupe MGEN (Projet pluri-annuel)



Mazars & Guérard - Service accompagnement - Senior 3 (en poste pendant 5 ans et 7 mois)

• De 02/2011 à 04/2012 : Allianz = > Global Reporting Program (mise en place SAP)



- Pilotage de l'équipe responsable de la mise en place d’un nouvel outil permettant l’intégration des flux comptables manuels du groupe ,

- Participation au pilotage de la recette des flux comptables (automatiques et manuels),

- Intégration au centre du support "post go live" en tant que référant des flux comptables manuels.



• 01/2011 : Allianz = > Remplacement du Manager de transition pour les opérations de clôtures des comptes annuels



• De 07/2010 à 12/2010 : Allianz = > MOA comptable Assurance Vie (continuité de la mission de 11/06 à 04/09)



• De 05/2009 à 06/2010 : Allianz = > Participation au chantier d’amélioration des process dans le cadre du projet comptable « Bas de Bilan et Trésorerie »

 Identification des problématiques, rédaction de préconisations et formalisation de cahiers des charges. Participation aux chantiers d’évolutions et amélioration des process.

 Etablissement du reporting de la restitution mensuelle des suspens.



• De 11/2006 à 04/2009 : Allianz = > MOA comptable Assurance Vie



 Etude des impacts comptables et des impacts systèmes lors de la mise en place de nouvelles normes légales (exemple la taxe RSA) ou lors de lancement de nouveaux produits d’assurance vie.

 Soutient aux équipes comptables et aux équipes de trésorerie, notamment lors des périodes d’inventaire.

 Mise en place d’un état de reporting des projets : description, charge de travail prévisionnelle et état d’avancement hebdomadaire.



H&U associés - Collaborateur comptable (en poste pendant 1 an)

2005-2006 : Responsable d'un portefeuille de clients en expertise-comptable et missions ponctuelles en CAC et Audit.



Informatiques

Outil bureautique, Quality Center,

Master I (Progiciel de gestion de contrat d’assurance Vie), ERP Comptable Qualiac, Hyperion Planning Outil budgétaire Oracle)







Mes compétences :

MOA

ERP Qualiac

Amélioration de process

Comptabilité des Etablissement de Santé

Comptabilité Assurance Vie

Oracle Hyperion Planning

Comptabilité Mutuelle

Progiciel Master I

Mise en place d’interface