Madame, Monsieur,



J’ai su développer pendant 10 ans de fortes compétences commerciales au sein de la

direction parisienne des Grands Comptes du Groupe QUALICONSULT, étayées par mes

solides expériences professionnelles dans les domaines de la construction, du facilities, et du service.



Ce sont ces atouts que je souhaite porter pour participer au développement de l'entreprise.



Ma culture d’entrepreneur, ma connaissance du terrain, mon excellente esprit d’équipe,

mon sens du service au client et du bien-être au travail sont des qualités qui me

permettront de concourir aux succès et au développement du chiffre d’affaires d'une

société.



Olivier DUPORT



Mes compétences :

Direction de production

Direction commerciale

Direction de centre de profits

Direction de projet