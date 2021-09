Edouard DE CHAMPSAVIN

Je travaille depuis +15 ans dans les services financiers, Leasing, Factoring, Assurance-crédit, Credit management qui offrent des solutions innovantes permettant de soutenir la croissance soit en octroyant des crédits pour financer des projets industriels, soit en améliorant la trésorerie des entreprises, ou encore en assurant des transactions commerciales en France et à l'étranger. Ces acteurs ont un rôle clé dans notre société car elles soutiennent les échanges commerciaux.



Le fil conducteur de ma carrière est la génération de "croissance" via de multiples projets en stratégie, Marketing et Business Development. Par exemple, stratégie de déploiement « Go-to-Market », lancement marché de produits et plateforme digital transactionnelle, Direction de projets intraprenariat, création et pilotage dune gouvernance commerciale, amélioration de l'efficacité commerciale etc.



Jexerce mon métier avec beaucoup de passion et dénergie pour être le plus impactant possible. De nature entrepreneur, enthousiaste et optimiste, jaime me lancer dans de nouveaux défis, prendre des risques, mais aussi collaborer avec de multiples fonctions et régions du monde car je puise mon énergie des autres.



J'aime ce métier car il est à la fois au cœur de la stratégie et de l'exécution. Pour réussir, je pense quil faut savoir structurer, organiser, négocier, communiquer, collaborer, innover et surtout mettre toujours le client au centre de toutes nos préoccupations et c'est un challenge quotidien qui demande beaucoup de rigueur et de méthodologie.