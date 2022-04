El Faleh HICHAM

Ingénieur UTC diplômé en Génie des Systèmes Urbains.



Compétences professionnelles :



- Développement du Chiffre d'Affaires

- Direction Commerciale

- Amélioration de la performance

- Recrutement et chasse de profils stratégiques

- Etude d'opportunités d'implantation à l'international

- Project Management Institute (PMI)

- Maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution

- OPC d'études et d'exécution

- Maîtrise courante et professionnelle des langues : Français, Anglais, Arabe et Espagnol







Mes compétences :

Project management

Conseil

Coordination

MOE

Planification

MOA

OPC

Gestion de projets

Project