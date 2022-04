Elena MASIA

Arrivée dans la région de Lyon depuis peu, je suis actuellement en recherche active d'un emploi. Dotée d'un excellent relationnel, j'ai du gérer de par mon expérience dans le transport aérien commercial de passagers, de nombreuses situations conflictuelles et des litiges pour lesquels une bonne gestion du stress et des capacités d'analyse, de réflexion et d'écoute étaient nécessaires.



Dynamique et organisée, je possède un très bon orthographe, de très bonnes capacités rédactionnelles et le sens du service. 6 mois aux USA m'ont permis d'acquérir un très bon niveau écrit et oral de l'anglais et mes origines hispano-mexicaines m'ont pourvu d'un espagnol courant et irréprochable que j'utilise quotidiennement et reconnu par de nombreux employeurs au cours de mes expériences professionnelles. Mon expérience étant très riche et variée, je m'adapte très facilement et suis capable de travailler de façon autonome très rapidement.



Mes compétences :

Secrétariat

Contact fournisseur

Facturation

Devis

Travail en équipe

Supervision

Assistance juridique

Organisation d'évènements

Réglementation aéronautique européenne

Gestion de la relation client

Contact client

Assistanat commercial

Export

Rédaction

Relationnel

Traduction

Aviation civile

Coordination

Autonomie professionnelle

Transport de marchandises

Assistanat de direction

Sens du contact

incoterms 2010

formalites douanes

credocs

Reglementations marchandises dangereuses (IATA)