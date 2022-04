Eleonore KANTOR

Après l'obtention d'un DEA dans le domaine de la biomécanique, j'ai fait une reconversion dans l'informatique. Entrée en tant que prestataire chez Heineken France pour intégrer leur Helpdesk, j'ai été ensuite embauchée comme responsable support et évolué dans différents postes techniques avant d'occuper celui de chef de projet fonctionnel. Fort de ces expériences, je me suis maintenant pausée dans le poste de Customer Service Manager pour être au plus près des clients et répondre à leurs besoins.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Animation de formations

ITIL

Conduite de réunion

Gestion budgétaire

Test management

Conduite du changement

Microsoft Office