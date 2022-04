Eleonore MELIS

Je suis actuellement Agent de Développement Local pour une communauté de communes puy-domoise. Cette communauté de communes se situe en milieu rural. j'ai en charge divers projets: réhabilitation du bâti, la mise en oeuvre de schéma de desserte forestière, le développement d'une zone d'activité, le tourisme,la communication et autres..... je suis l'interface entre les élus de mon territoire et les institutions, c'est un travail tres intéressant et très formateur.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion et conduite de projet

Animation de réunions

Accompagnement individuel