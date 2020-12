Elodie STEIL

Actuellement Directrice du restaurant Air France pour le Groupe Elior.



J' anime et je gére une équipe de 10 personnes.

Je veille au bon fonctionnement du restaurant d'entreprise, du point de vente à emporter, et de toutes les prestations annexes tels que le service à table, les pauses cafés et les buffets.

J'applique les objectifs qualitatifs et quantitatif qui me sont fixés par l'entreprise et je suis responsable de l'optimisation des résultats d'exploitation.



Mes compétences :

Management

Pédagogie

Réactivité

Service client

Integre