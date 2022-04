Elsa DA VEIGA

Après trois ans chez Sony Computer en tant que Responsable des litiges ADV et Recouvrement, j'ai décidé de me reconvertir dans les Ressources Humaines. Après une licence de Chargée des ressources humaines à temps plein à l'école Sup des RH, je poursuis la formation en master Responsable RH en alternance via le contrat de professionnalisation . Durant l'année du master M1 j'ai occupé le poste de Responsable RH chez DP2I et depuis juin 2012 j'occupe le poste de Chargée de GPEC au sein de COALLIA pour l'année M2.



Mes compétences :

Ressources humaines