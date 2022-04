Elsa DOUSSARD

8 ans d'expérience en marketing et commercial



Expertise : industrie Pharmaceutique (GSK OTC) et grande consommation (Nestlé, Unilever & General Mills)

Circuits : Pharmacie, Ville (MG, tabacologue & dentiste), Hôpital, EHPAD / Mass Market



Compétences :

- Définition de la stratégie marketing

- Gestion et optimisation des gammes de produits

- Mise en oeuvre du plan marketing (Média/Point de vente/Professionnels de santé)

- Management d'équipe et de projets internationaux



Mes compétences :

Médias

Développement commercial

Industrie pharmaceutique

Stratégie

OTC

Stratégie digitale

Lancement de produits