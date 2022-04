Elsa GINGUENÉ

Mon parcours s’articule autour de deux grands axes : celui du tourisme et celui de l’événementiel.



Après mes différentes expériences dans le secteur du tourisme en tant que conseillère en séjour et guide-conférencière, j’ai souhaité orienter mon profil vers le secteur de l’événementiel. Afin d’acquérir une expérience significative, j’ai entrepris cette spécialisation en apprentissage, d’abord au sein d’une collectivité territoriale (événements à destination du grand public) puis en intégrant le Groupe Orange (événements à destination des professionnels).



Récemment diplômée, je suis aujourd'hui chef de projet événementiel pour la fédération Ille et Vilaine Nature Environnement.



Mes compétences :

Adaptabilité

Communication

Ecoute

Implication

Intégrité

Relationnel

Sens de l'écoute

SENS DE L'ECOUTE ET DU RELATIONNEL

Sens de l’écoute