Elsa GUICHARD

Après un début de carrière en unité de terrain j'ai, depuis 2011, occupé trois postes à dominante ressources humaines. Envieuse d'avoir plus d’interactions avec les personnels de l'arme, je les accompagne depuis septembre 2019 dans leur projet de reconversion professionnelle.

Vous êtes une entreprise intéressée par les belles compétences dont disposent les gendarmes en reconversion ?

L'esprit d'équipe est la force du Centre d'Orientation et de Reconversion de Nantes, alors rejoignez notre réseau et devenez un de nos partenaires.



Mes compétences :

Ressources humaines

Esprit d'équipe

Planification

Accompagnement

Sécurité des biens et des personnes