Future diplômée d’un Mastère "Expert en Stratégie Digitale", je souhaite développer une réelle expertise dans le domaine du web.



Actuellement, je développe mes compétences dans la communication, le marketing, le développement, la gestion de projet, la finance, l'UX design, la création, les stratégies social media et le E-commerce. J’ai pu perfectionner certaines de ces disciplines en les mettant en pratique lors de mes expériences professionnelles : assistante en communication commerciale TER Languedoc-Roussillon (SNCF) et assistante Responsable Equipe Train iDTGV. Je souhaite approfondir et développer de nouvelles compétences grâce à mon contrat de professionnalisation au sein de SNCF.



Mes différents postes m’ont rendu polyvalente et m’ont permis de découvrir divers domaines stratégiques de l’entreprise et de plusieurs secteurs d’activités.



Mon objectif à long terme serait de créer mon entreprise ou conseiller les entreprises en difficulté.