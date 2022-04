Elsie GÉNOT

Avec neuf années dans le management de projets achats en milieu Industriel , dans les catégories Achats Directs (Matières Premières Chimiques) et Indirects (Services , Biens Energies) , j'ai mené à terme de nombreux projets de réductions de coûts totaux d’acquisition et d’améliorations continues. Ces trois dernières années, j' ai managé une équipe d'acheteurs sur un portefeuille d'achats Généraux: Telecom, Flotte, Equipements Usines, Services, et j'ai mis en place des procédures et un nouvel outil de e-procurement.

Aimant le contact et la communication, je m’adapte facilement à différents style d’organisation et de culture.

Manager dynamique, capable d’élever ses collaborateurs et faisant preuve d’initiatives pour dépasser les objectifs, j'aime évoluer dans un environnement motivant.



Mes compétences :

Management

Gestion projet

SAP

E-sourcing

E-procurement

Ariba

Achats

Chimie

Peinture

Optimisation des process

Oracle

Industrie