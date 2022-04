Elvis YEHE

Je suis responsable de point de vente ESPACE SFR et dirige une équipe de 8 personnes. J'analyse mes objectifs pour mettre des plans d'actions adaptés. Je forme aussi régulièrement mes effectifs aux nouvelles offres commerciales SFR. Autres aspects de mon métier: la gestion de mon point de vente(stock, planning de l'équipe de vente) sans oublier la dimension ressources humaines.



Mon rôle principale est d’être auprès de mes équipes en point de vente: c'est ainsi que je peux les aider, et si l'un d'entre est en difficulté je peux le coacher.



Ce que j'aime dans mon métier: l'autonomie dont je dispose et la dynamique que je dois impulser à mon équipe.



A l'avenir j'aimerai m'orienter vers les solutions et conseil d'entreprise afin de mettre en valeur mon expérience terrain.



Mes compétences :

COMMERCE

Management

RIGOUREUX

Technophile

Téléphonie