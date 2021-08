émilie BISSON

Bonjour,



Après 4 ans, en tant qu'ergonome pour le groupe Bouygues Construction, je souhaitais donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, agent de la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles, je peux enfin mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe stimulante et mène des projets variés (TMS, RPS, insertion et maintien dans l'emploi...).



Mes compétences :

Ergonomie

Ressources humaines

Conseil

Psychologie

Gestion de projet

Dynamisme

Rigueur

Esprit d'équipe

Formation