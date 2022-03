Emilie GONTHIER

Domaine de compétence :

• Stratégie marketing et commerciale

• Communication de marque et brand content

• Communication 360° cross-canal

• Pilotage budgétaire et pilotage d’activité

• Management de différents profils



Mes domaines d'expertise : la mode, la décoration et la santé



Ce qui me plaît c'est construire, créer, innover et fédérer. Partir d'une page blanche, relever un challenge, conduire un projet, partager une idée, emmener une équipe vers le succès et la performance.



Me contacter : egonthier@tetes-brulees-experience.com



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Communication externe

Direct management

Distribution

Distribution spécialisée

Management

Marketing

Marketing direct

Mode

Plan de communication

PROGRAMME

Responsable communication

Valorisation

Web

Web marketing

Santé

Stratégie de communication

Industrie pharmaceutique

Création de plan d'actions commerciales

Chaîne graphique