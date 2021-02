Emilie GUILLAUME (LECARD)

Coordinatrice Qualité Produits Non alimentaires

DIRECTION QUALITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES

Coordination de la stratégie qualité non alimentaire du Groupement (enseignes INTERMARCHE, NETTO, BRICOMARCHE, BRICOCASH, BRICORAMA, ROADY, AMERICAN CAR WASH, RAPID PARE BRISE)

Gestion des alertes et de crise, contact avec les autorités (DDPP, Douanes...) et associations de consommateurs

11 ans d'expérience en Qualité dont 2 années de management direct opérationnel



Mes compétences :

Qualité

Gestion de crise

Management transversal

Audit

Veille réglementaire

Réglementations Contact alimentaire / Textile / Jouet / Puériculture

Grande distribution

Anglais