Emmanuel BAUVINEAU

Après 7 ans passés dans l'industrie pharmaceutique en tant que technicien analyste puis technicien en transposition industrielle, j'ai repris mes études pour intégrer une école d'ingénieurs afin de développer mes compétences en management et en gestion de projet.

Diplômé depuis juin 2007, j'ai rejoint le monde du conseil, pour effectuer des missions d'assistance dans les industries de la santé.

Fort de toutes ces compétences, je les ai mises à profit sur des postes d'Ingénieur Qualité puis de Responsable Transposition Industrielle pour le compte des Laboratoires Lehning.

De retour dans le monde du conseil, je souhaite faire bénéficier nos clients de mon expertise technique et organisationnelle en Qualité et Validation, et accompagner également juniors et stagiaires dans leur progression dans ces domaines.



Mes compétences :

Qualité

Assurance qualité