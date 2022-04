Emmanuel LOEVENBRUCK

Issu de familles d’industriel des Ardennes et de la Mayenne, j’ai migré dans les Pays de Loire à l’adolescence et pris racine en Région Parisienne en fondant une famille nombreuse. Ingénieur en Génie Civil et Urbanisme, je laisse un embryon d’expertise de côté pour manager des équipes pendant 22 ans au sein d’une grande banque internationale dans de multiples activités (monétique, marketing, conseil en organisation, formation). Je me forme au coaching et participe à la création du premier service de coaching interne à la banque au sein de la Banque de Financement et d'Investissement.



Attiré par le défi, je crée ma structure en 2010 pour proposer du coaching et de la formation tant aux entreprises qu’aux particuliers.



Formé dans plusieurs écoles de coaching, j’ai la chance de mettre en œuvre très rapidement et de manière intensive une posture et des outils de coaching durant 18 mois aux contacts de managers de la BFI . J’ai aussi l’occasion unique de co-animer des sessions de formations aux fondamentaux du coaching pour des consultants.



Pour les particuliers et les associations, j’anime des formations en développement personnel incluant de systèmes d’étude de personnalités comme le MBTI, L’Ennéagramme, l’Analyse transactionnelle, et la PNL.



Très engagé dans la vie associative auprès des jeunes (Education affective dans les écoles, scoutisme) et des familles (préparation au mariage, éducation, couples en difficulté), je fais le pas en 2014 de l’engagement politique. Je suis élu à Chatou (78) et Conseiller de la communauté d’Agglomération. Je pratique de nombreux sports (tennis, golf, sports de glisse) le plus souvent en amateur et de temps en temps en compétition.



Aujourd’hui je suis Coach Professionnel Certifié (PCC) de l’ICF (International Coaching Federation),