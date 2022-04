Emmanuel LORENTZ

Bonjour à vous qui prenez le temps de lire ma présentation.

Je peux dire de moi que je suis investi, j'aime aller au bout des choses, comprendre et surtout apprendre. Ce besoin est valable à titre privé comme à titre professionnel.



Je fais parti des gens qui pensent qu'il est nécessaire de ce former tout au long de sa carrière pour entretenir sa motivation et l'envie de travailler. J'aime construire des projets avec une équipe et/ou mener une équipe pour consolider et réussir nos objectifs.

J'aime les rencontres,la convivialité. Je suis ouvert à toutes propositions même impliquant de la mobilité ou challenge et reussite seront sources d'épanouissement. Merci et bonne journée à tous, Emmanuel.



Mes compétences :

Autonome et responsable

Engagements satisfaction client

Communication (relationnel, négociation ect ..)