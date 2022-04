Emmanuel MACHEFERT

Bonjour,



Depuis avril 2013, en poste chez Messidor en tant que responsable de développement écon. Cet établissement de transition accompagne des personnes dans et vers l'emploi.

Mes missions principales

- Rechercher des clients

- Evaluer les besoins de l'entreprise

- Etudier les postes proposés par les entreprises ou créer un besoin de poste au sein de l entreprise avant de les proposer aux personnes accompagnées

- Mettre en place un process individuel en fonction du poste et de la personne pour facilité la prise de poste

- Former et accompagner les personnes sur le poste.

-Visiter l'entreprise afin de confirmer la bonne prise de poste

- Développer mon secteur d'activités

- Analyse des compétences transférables des personnes accompagnées.



J'interviens dans tous secteurs d'activités, banque, industrie. ....



Mes compétences :

Psychologie du travail

Organisation

Analyse des besoins

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel

Développement des compétences

Développement commercial

Formation professionnelle continue

Analyse de poste

Optimisation des process

Réalisation de devis

Négociation contrats

Gestion de projet