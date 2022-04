Emmanuel MAHE

J'ai créé mon entreprise (Mahé conseil) il y a quelques mois.

Je réalise des formation RH et propose des accompagnements à destination des entreprises, des associations et des collectivités territoriales.



Offres d’accompagnement et de formation :

- Réalisation d’évaluations externes.

- Accompagnement sur la mise en œuvre et la conduite d’évaluations internes.

- Accompagnement à l’élaboration du projet associatif/d’établissement dans le cadre d’une démarche participative.

- Accompagnement sur la définition de nouvelles stratégies.

- Mener des analyses de la pratique, des supervisions.

- Accompagnement sur la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

- Conseiller les dirigeants sur la pérennisation ou la professionnalisation des salariés en contrats aidés.

- Réaliser des diagnostics RH (emploi et formation) et organisationnels (gouvernance, stratégie, fonctionnement interne…).

- Mener des interventions sur la prévention des risques psychosociaux.

- Mener des entretiens et des bilans professionnels.

- Réaliser des accompagnements VAE.

- Réaliser des tests (orientation, personnalité, aptitude…).



- Concevoir et animer des formations et formations-action sur des sujets RH (droit du travail, gestion de projets, entretiens annuels et professionnels, animations de réunion, dynamique de groupe, droit de la formation professionnelle et dispositifs de formation, élaboration du document unique, prévention des risques psychosociaux, aide au recrutement, rédaction de fiches de postes/fonctions…).

- Animation de formations-action sur les techniques d’entretiens (recrutement, recadrage, annuel ou professionnel…).



Mes compétences :

Conseil

Formation