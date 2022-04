Emmanuel MATHIS

Bonjour,

j'apporte mon expertise aux chefs d'entreprise afin de leur apporter le meilleur conseil sur leur protection sociale et celle de leur entreprise et de leurs salariés. Je ne suis pas un assureur généraliste et je suis donc pointu dans mon activité et c'est ce qui fait ma force et me différencie des autres. On ne peut pas être bon dans tout, alors il vaut mieux se spécialiser.



Mes compétences :

Meneur d'hommes

Recrutement

Formation

Management

Techniques de vente