Emmanuel MUNIER

Expérience de la gestion de projet à l'international, de la stratégie achats, de la gestion de projets transversaux au sein d'organisations complexes(Groupe Sumitomo,direction des achats RENAULT-NISSAN, Groupe Saint-Gobain), du développement commercial à l'international, de la restruction d'une activité en contexte de crise, de business development et du montage de partenariats.



Pratique de management pluridisciplinaire et multiculturel de projets internationaux.



Homme de terrain et d'action.



Missions réalisées:



- accompagnement d'entreprises dans leur politique d'optimisation de leur performance



- apport de support méthodologique



- gestion de projets tranverses



- management d'équipe



Mes compétences :

Entrepreneur