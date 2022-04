Emmanuel NAUWELAERS

Expérience professionnelle acquise sur le secteur de la distribution (B to B et B to C).



Mes compétences s'expriment essentiellement autour de :

- La mise en oeuvre d'une stratégie Marketing et communication via la production d'actions multi-canal en vue de conquérir ou fidéliser une clientèle.

- La construction, l'analyse et l'optimisation d'une offre produits/services (direction business unit)

- La mise en scène de l' enseigne (ou la marque) et l'expression de l'offre commerciale sur le point de vente et sur les supports on/off line



Site web : expertise technique (SEO, rewriting URL, référencement naturel etc) et commerciale (campagne adwords, affiliation, parrainage, ventes privées etc)



Expertise dans la gestion et la production de supports de communication, qu'il s'agisse de sites web, catalogues, promotions, gestion de la relation client...



Management d'équipes multi-culturelles et de projets transversaux impactant différents métiers.



Budgets : Construction budgétaire, suivi, reporting, forcast.



Mes compétences :

