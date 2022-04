Emmanuel NEU

Dans le cadre de mes fonctions, j'ai en charge :



- La gestion et le pilotage budgétaire (P&L) de l'activité en fonction des objectifs et de la stratégie déterminée,



- Le suivi et l’encadrement d’une équipe de 10 Managers commerciaux et de 200 consultants,



- L’identification / qualification de nouvelles cibles clients sur les offres ,



- La mise en œuvre de la stratégie commerciale,



- La prospection et l’ouverture de nouveaux comptes,



- La fidélisation et le développement de clients existants,



- La conception et la rédaction (avec l’appui des Directeurs Techniques) des propositions et des réponses aux appels d’offre,



- Le recrutement des Managers, des consultants Staff, le suivi de leur intégration et de leur mission, les entretiens annuels…



Mes compétences :

Télécoms

Conseil

Systèmes d'information

Agile

Défense

Recrutement

Directeur Commercial

Aéronautique

Management

Industrie