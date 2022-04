Mes domaines d'expertise sont l'automatisme et l'informatique industrielle. J’ai suivi un cursus scolaire BAC +5 centré sur l’ingénierie de process.



J'ai 9 ans d'expériences professionnelles dans la réalisation et mise en œuvre de process industriels dans divers secteurs d’activités : Pharma/Oil & Gas/Agroalimentaire/environnement. J’apprécie suivre l’évolution d’un projet dans sa totalité, raison pour laquelle j’interviens à toutes les étapes du cycle en V.



Mes dernières expériences m’ont confirmé le souhait de me lancer plus de challenges en m’orientant principalement vers la gestion de projet et du management. La raison pour laquelle je recherche un poste de chef de projet automatisme.



M'intégrer dans vos équipes, c'est vous mettre à disposition mon savoir et mes compétences en :

- Ingénierie en automatique et informatique des systèmes industriels

- Ingénierie de l'informatique et de la communication Homme-Machine

- Gestion de projet/Management

- Analyse fonctionnelle/programmation

- Etude/Développement

- Simulation/Essais SAT & FAT

- Commissioning

- Formation



Conscient que l'aspect "technique" ne suffit pas mais se complémente au côté "humain" de la personne, je porte grand intérêt à tenir un bon relationnel avec mes collègues et clients pour atteindre mes objectifs dans une bonne ambiance. Je m’intègre facilement dans une équipe. Autonome dans mon travail et avides de connaissance.

Disponible immédiatement.



N'hésitez pas à me laisser un message, réponse garantit.



Emmanuel PAYET



Mes compétences :

Supervision (Topkapi,PCvue)

Automatisme (Unity pro,Softools,PL7Pro)

WampServer

AutoCAD

Delphi

Méthodologie

Base de donnée PHP/PL-SQL

Langage C, Java, VB

Automatisme (Rockwell,DeltaV)

Management

TIA PORTAL

Batch