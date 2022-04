Emmanuel PAYET, titulaire d'un Master 2 Gestion des ressources humaines à l'IAE Toulouse, et d'une licence Comptabilité-Contrôle.



Je suis actuellement en recherche active d'une poste en gestion des ressources humaines, de préférence généraliste, mais je suis également attentif aux offres dans le domaine des rémunérations, des relations sociales ou encore du recrutement.



Ma dernière année d'études à été menée en alternance en tant que chargé d'études en rémunération collective chez Orange. J’intervenais sur le domaine d'expertise participation et intéressement. J'ai été également amené à travailler sur du SIRH de l'élaboration du cahier des charges à la recette lors de la mise en production d'évolution.



Aussi, j'ai effectué un cursus intégré à l'IAE de Toulouse depuis la première année de licence ainsi qu'une année de stage en césure en 2014/2015. Ce qui m'a permis de toujours faire le lien direct entre connaissances théoriques et applications dans le contexte de l'entreprise.



Mon objectif est d'occuper à terme un poste de généraliste en ressources humaines afin de mettre en pratique et à vos services l'ensemble des compétences développées tout au long de mon cursus et de mes premières expériences professionnelles.



N’hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations.



Mes compétences :

Formation

Paie

Recrutement

Ressources humaines

rétribution

Travail en équipe

Droit du travail