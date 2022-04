Emmanuel PERRET

Triple Compétences : Technique - Management - Commerce

16 ans d'expérience

De formation Ingénieur Système et passionné par toutes les nouvelles technologies depuis maintenant plus de 30 ans, j'ai eu la chance d'exercer au cours de ces 20 dernières années des responsabilités dans des domaines et des structures très variés. J'ai ainsi pu développer de réelles compétences managériales, commerciales, et techniques, qui me permettent aujourd'hui d’être toujours très proche des réalités techniques et économiques, mais aussi de mes collaborateurs et de nos clients finaux.



En 2009, j'ai pu reprendre et faire évoluer l'entreprise artisanale familiale en créant et en regroupant au sein d'une même entité toutes les compétences techniques et "terrain" de plusieurs artisans qualifiés (plombier, chauffagiste, électricien). Associés à une organisation et à des procédures industrielles mises en œuvre avec succès lors de mes différentes missions, nous avons pu rapidement promouvoir et installer de nombreuses solutions utilisant les énergies nouvelles ou renouvelables, auprès d'une clientèle exigeante, tant en terme de qualité que de suivi notamment au niveau des délais. En constante progression, nous sommes aujourd'hui un acteur Lyonnais reconnu auprès des plus grands fabricants et partenaires du chauffage.



La mise à disposition d'une composante industrielle au service de l'artisanat du bâtiment nous a ainsi permis d'être reconnu rapidement tant sur la région de Lyon qu'auprès de fabricants et partenaires réputés (Viessmann, Frisquet, GDF, ...), et contribue aujourd'hui à notre progression constante.

ELYOTHERM SAS [Array ] - Économisez l'énergie, pas la Qualité !



Activités de la société :



- conseil et étude thermique : neuf et rénovation, expertise toutes énergies

- installation solutions de chauffage : chaudière, pompe à chaleur, chauffe-eau ...

- installation sanitaire : salle de bains, traitement d'eau, raccordement ...

- vente de produits de chauffage et de sanitaire

- maintenance et entretien des systèmes de chauffage



Notre objectif : sans parti pris énergétique, économisez l'énergie, pas la Qualité !



Agréments : Professionnel Gaz - Qualifioul - Qualisol - Qualibois - Qualipac

Partenaire officiel : Frisquet - Viessmann - Saunie Duval - Acova - Atlantic - Okofen - Permo - GDF - GrDF

"Choisis un travail que tu aimes, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie"

[ Confucius - 551 av JC | 479 av JC ]



