Emmanuel PINSARD

Expérience de plus de 15 ans de management de centres de profit en SSII, principalement pour des clients internationaux et dans des contextes de grands contrats d'infogérance.

Expérience de 10 ans de gestion de projets et de mise en place d'ERP.

Connaissance des secteurs de l'industrie (automobile, high-tech, énergie) et de la distribution.



Mes compétences :

Infogérance

Outsourcing

Gestion du changement

Direction de projet

Restructuration

Bid management

Direction de centre de profits

Management opérationnel

Développement commercial