Emmanuel POILPRÉ

En France et à l’étranger, j’ai développé des compétences en fermentation de différents microorganismes dans des contextes académiques et industriels :



• Développement d’un procédé de production continue de bière au technical research center de Finlande



• Etude métabolique de S. cerevisiae dans l’équipe du Pr. Goma (INSA/CNRS) par la technique du chemostat



• Optimisation des procédés de production de levure de boulangerie à Lesaffre International à l’échelle laboratoire / pilote / industrielle



• Expression et purification de protéines recombinantes chez S.cerevisiae et E.coli au Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire en Allemagne (EMBL)





Chef de projet et chef d’équipe R&D à Lesaffre Intenational , Labmanager de l’Advanced Training Center de l’EMBL, mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir de l’expérience en management et gestion de projet.



Mes compétences :

Biotechnologie

Chef de projet

Chromatographie

Fermentation

Filtration

Industrialisation

Manager

Process

Purification

Scale up

Séchage

R&D

Biotechnologies

Gestion de projet

Management