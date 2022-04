Emmanuel ROBIN

Spécialisé en optimisation fiscale du particulier et de l'entreprise, mon objectif est d'utiliser vos impôts ou vos charges pour vous créer un patrimoine capable de compenser un déficit retraite entre votre dernier revenu en activité et celui lorsque vous aurez liquidé vos droits à la retraite (-70% dans la majorité des cas) ;

il est également de vous permettre d'utiliser ce même potentiel pour vous protéger, protéger vos familles des accidents de la vie et de se créer des revenus complémentaires.

Nous partirons d'un audit avec étude de vos besoins, de vos objectifs et une proposition des solutions que vous pourriez mettre en œuvre.

Une collaboration pérenne, un accompagnement de tous les jours permettront la réalisation de votre stratégie patrimoniale dans les meilleures conditions.



Mes compétences :

Master en gestion de patrimoine et investissement