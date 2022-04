Emmanuel ROUSSEAU

De technicien jusqu’au management de 20 personnes, mon évolution s’est faite grâce à mon sens des responsabilités, ma capacité à fédérer mes équipes et d'adaptation. Fervent promoteur du travail d’équipe, c’est avec mes collaborateurs et les services connexes que j’ai mené à bien les projets d’évolution et de réduction des coûts voulus par la direction.



Confronté à un milieu industriel très sévère en termes de niveau qualité, visant le zéro défaut et des coûts très réduits, j’ai su faire face aux exigences des clients internes ou externes, malgré des environnements parfois très stressant.



Mes compétences :

6 SIGMA

Audit

Iso 14001

ISO9001

OHSAS 18001

Qualité

Immobilier

Relationnel

Expertise comptable

Amélioration continue

Sens de la communcation