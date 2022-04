Emmanuel ROUX

Au long de mon parcours professionnel, j'ai accompagné l'activité de diverses entreprises comme directeur de services financiers notamment au sein de filiales de groupes étrangers. A ces postes, j'ai été impliqué dans tous les aspects opérationnels de la fonction (du processus budgétaire aux clôtures des comptes) mais aussi dans diverses opérations de restructuration, ce qui me confère une grande autonomie. Par ailleurs, chez Havas et SCC mais aussi à l'ARCEP, je me suis investi dans la définition et la mise en place de systèmes de gestion dédiés à optimiser la performance économique, ce qui constitue un atout pour l'entreprise.

De fait, les postes de manager financier, avec ses exigences de curiosité, de réactivité mais aussi de rigueur correspondent bien à ma personnalité et aux différents environnements auxquels j'ai été confronté : média, communication, organisme de régulation.

C'est donc avec cet état d'esprit et sur mes compétences que l'entreprise qui me recrutera pourra s'appuyer au quotidien pour assurer son management et son développement.



Mes compétences :

Pack Office

Credit management

Contrôle de Gestion

Comptabilité générale et analytique

TOEIC

Distribution

Presse