Emmanuel SAINT-DIZIER

Mon expérience : 20 ans d’expérience dans la gestion de produits de haute technologie, dans la stratégie, le marketing et le développement commercial en environnement international et multiculturel



Mon but: générer de la croissance profitable



Mes points forts: Gestion et optimisation d’un portfolio de produits, Sens de la stratégie commerciale et de la croissance profitable, Capacité d’analyse et de synthèse, Sens du client , Communication et présentation, Sens des relations humaines, Agilité et capacité d’adaptation, Management et leadership





Mes compétences :

capacité d'analyse

Capacité d'analyse et de synthèse

Commerciale

Gestion du changement

Management

Management d'équipe

Pragmatisme

Prise de décisions

Relation Client

Sens de la relation client

sens du resultat

Stratégie

Stratégie commerciale

stratégie commerciale internationale

Synthèse

Communication

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Marketing

Vente