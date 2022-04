Emmanuel SANTONI

Depuis 2008, j'interviens en tant que consultant en AMOA et Conduite du Changement sur des projets de mise en place de solutions informatiques.



Mes thématiques de travail au quotidien :

• L'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA) : plannification, recueil et analyse des besoins clients, refonte de processus, maquettage, recette fonctionnelle, pilotage

• La Conduite du changement des systèmes d’information : plannification et suivi d’actions de communication et de formation, mobilisation d’acteurs, conception d’outils pédagogiques, animation de formations, réalisation de communications



Les secteurs d'activité :

• Immobilier

• Transport

• Secteur public



Les domaines fonctionnels sur lesquels je suis intervenu au cours de différents projets :

• Apllications mobiles

• Poste informatique et outils collaboratifs (GED, SharePoint)

• E-learning / Learning Management System

• Web marketing



Mes compétences :

