Emmanuel THOMY

Au cours de mes différentes fonctions au sein de Renault, j'ai acquis une certaine expérience

- au pilotage projet dans toute sa complexité : planning véhicule contraint, responsabilité économique des pièces de mon périmètre (prix, investissement, logistique), gestion des compromis (qualité du produit, attentes client, intégration dans un véhicule)

- en relations clients-fournisseurs internes et externes sur le plan français comme international

- gestion des conflits

- dans l'adéquation charges-ressources internes (France + bureau d'études décentralisés) et externes (sous-traitance)



J'élargis actuellement mon parcours professionnel par la prise en charge d'un poste dans le domaine de la satisfaction client sur un projet véhicule. A cet instant en phase amont, je pilote la prise en compte du client au bon niveau dans ses attendus exprimés (ou sous-entendus) en interface avec les équipes produit, design et ingénierie. Via un contrat prestation, j'anime et fais converger les différents secteurs prestation



Mes compétences :

Achats

acoustique

Aéraulique

Climatisation

Crash

Habillage

Homologation

International

Vibration

Automobile

Gestion de projet