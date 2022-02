Emmanuelle DETIENNE

Chargée de superviser les opérations, négocier les contrats et mettre en place la politique commerciale, j'ai pu, au travers des tâches qui m'ont été confiées à Paris, affiner mon sens analytique et stratégique, rechercher de nouveaux clients et consolider ma capacité à atteindre les objectifs fixés. Évoluant dans le marché du luxe, j'ai su m'adapter à une clientèle exigeante par la mise en place d'actions adaptées, réactives et novatrices.

Aujourd'hui, je désire donner un nouveau souffle à ma carrière professionnelle et relever de nouveaux défis. Je veux me mettre au service d'une Direction, mes capacités techniques et relationnelles ainsi que mon dynamisme et mon autonomie, en m'impliquant entièrement dans les projets qu'ils souhaitent voir aboutir. Organisée et d'une grande adaptabilité, c'est avec enthousiasme que j'apporterai mes compétences singulières pour contribuer activement à l'expansion de leur activité.



