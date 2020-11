J'ai rejoint l'hôtellerie de luxe depuis 6 ans déjà et je suis passionnée par mon métier.

Une citation qui me définit : " Qui cherche la perfection obtient l'excellence."

Faire plaisir aux clients et rendre leur séjour inoubliable est mon moteur.

Je suis souriante, organisée, ambitieuse, j'ai de bonnes qualités relationnelles et le sens du détail.

J'aime les nouveaux défis.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.