Emmanuelle WEBER

Attachée au monde de l’entreprise pour y avoir évolué une quinzaine d’années, il me tient à cœur que chacun y trouve sa place : un espace de liberté dans un environnement par essence contraint. J’ai la conviction qu’en se sentant libres de mettre leurs talents au service de l’entreprise, les femmes et les hommes y sont plus heureux ET performants.



Un coaching ne change pas un individu. Il lui permet de faire du mieux possible avec qui il est, tout en lui donnant les moyens de faire avec ses limitations.



Concrètement j’accompagne les dirigeants, les managers et leurs équipes sur les 3 grands thèmes suivants :

- Le développement de la personne (ex. assertivité, marketing de soi)

- L’optimisation des relations interpersonnelles (ex. désamorcer les conflits, influencer/motiver, susciter l’adhésion)

- La gestion des émotions (ex. stress, impulsivité)



Consciente que le coaching s’inscrit dans un environnement complexe en perpétuel changement, je travaille main dans la main avec la Direction des Ressources Humaines pour saisir tous les enjeux en présence et inscrire les effets du coaching dans la durée.



Ouverture et pragmatisme sont les 2 polarités d’une même posture que j’aspire à mettre au service du coaché et de l’entreprise.



www.racines-et-sens-coaching.com



Mes compétences :

Bilan professionnel

Management